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Роналдиньо женится сразу на двух девушках
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Роналдиньо женится сразу на двух девушках 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Бразильский футболист Роналдиньо собирается жениться сразу на двух девушках, сообщает издание O Dia.
Избранницами бывшего нападающего сборной Бразилии стали Присцилла Коэльо и Беатриз Соуза. Многоженство на родине футболиста запрещено, поэтому торжественная церемония бракосочетания пройдет в Санта-Монике, США.
Роналдиньо 37 лет. Он завершил карьеру игрока в 2015 году. В 2002 году стал Чемпионом мира в составе сборной Бразилии. За свою карьеру Роналдиньо выступал за «Барселону», ПСЖ, «Милан» и др. В 2005 году, играя за «Барселону», стал обладателем «Золотого мяча».
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