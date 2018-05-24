Формат Кубка России могут поменять

Исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал о возможных изменениях в регламенте Кубка России.
«Шли дискуссии по формату Кубка России. Принято решение подготовить предложения о возможном внедрении двухраундовой системы на стадии 1/4 финала и полуфинала. Этот вопрос будет обсуждаться», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
В настоящий момент по регламенту на стадиях четвертьфинала и полуфинала Кубка России между соперниками проводится один матч.