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Формат Кубка России могут поменять
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В Кубке России может появиться двухраундовая система на стадии 1/2 и 1/4 финала 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: ТАСС
Исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал о возможных изменениях в регламенте Кубка России.
«Шли дискуссии по формату Кубка России. Принято решение подготовить предложения о возможном внедрении двухраундовой системы на стадии 1/4 финала и полуфинала. Этот вопрос будет обсуждаться», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
В настоящий момент по регламенту на стадиях четвертьфинала и полуфинала Кубка России между соперниками проводится один матч.
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