Формат Кубка России могут поменять

В Кубке России может появиться двухраундовая система на стадии 1/2 и 1/4 финала

Исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал о возможных изменениях в регламенте Кубка России. «Шли дискуссии по формату Кубка России. Принято решение подготовить предложения о возможном внедрении двухраундовой системы на стадии 1/4 финала и полуфинала. Этот вопрос будет обсуждаться», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин. В настоящий момент по регламенту на стадиях четвертьфинала и полуфинала Кубка России между соперниками проводится один матч.