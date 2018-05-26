«Всегда from my heart»: Мутко уйдет из футбола

Виталий Мутко может через 3-4 месяца покинуть РФС

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что через три-четыре месяца он намерен окончательно отойти от футбольной деятельности. Недавно чиновник был назначен заместителем председателя правительства по вопросам строительства и регионального развития. Несмотря отход от спорта, Мутко продолжает посещать тренировки национальной сборной и выступать перед игроками с напутственными речами.

Вице-премьер России Виталий Мутко во время очередной конференции Российского футбольного союза (РФС) заявил о том, что намерен окончательно отойти от деятельности через три-четыре месяца.

«Руководство страны предложило очень серьезный вызов для меня. Вопросы, связанные с развитием регионов, качеством жизни, социалкой, люди хотят жить комфортно.

Месяца через три-четыре вы меня не увидите. Но мы будем думать, футбол всегда from my heart.

Я буду всегда с вами и буду смотреть боковым взглядом, что происходит в российском футболе», — цитирует Мутко ТАСС.

Конференция РФС, на которой Мутко сделал сенсационное заявление, проходит 26 мая в Москве. В декабре 2017 года он объявил о том, что приостанавливает деятельность на посту президента организации. Исполняющим обязанности главы союза тогда был назначен Александр Алаев

«Нынешняя конференция важна с точки зрения развития футбола в России, мы примем ряд решений, речь пойдет о наделении большими полномочиями РФС — прежде всего, конференции.

Это связано с прозрачностью, утверждением бюджета — мы будем определять всю стратегию финансовой политики. Будут связаны вопросы с уточнениями ряда полномочий», — заявил вице-премьер.

Кроме того, Мутко рассказал о том, что РФС, который он возглавлял с 2005 по 2009, а также с 2015 по 2017 годы, в последнее время добился финансовой стабильности.

«Мы два года назад были в сложной ситуации с точки зрения финансов и говорили, что у нас сейчас простая задача — стабилизировать управление, мы это сделали.

В последних турах мы видели новые стадионы, которые подняли интерес. Сейчас у нас задача создать объективные взгляды на футбол, чтобы ни у кого не возникало претензий», — подчеркнул Мутко.

Несмотря на свой постепенный отход от футбольных дел, Мутко подал апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свое пожизненное отстранение от Олимпийских игр.

«Естественно, что я подал иск в CAS. Процесс непростой. Сейчас мы завершили процесс подачи жалобы. Это самый большой кейс в истории CAS. До 4 июля Международный олимпийский комитет (МОК) должен дать ответ, суд должен назначить слушания, выбрать арбитров», — рассказал Мутко.

Уже в ином статусе вице-премьер все равно регулярно посещает тренировки сборной России по футболу и выступает перед игроками национальной команды с напутственными речами.

«Самые главные слова будут перед самим чемпионатом, поэтому сейчас я их просто поздравил. Это, возможно, главное событие в их жизни, много молодежи, но и опытные ребята тоже есть, например, защитник Сергей Игнашевич. Наша задача — вернуть доверие болельщиков. Я попросил игроков отрешиться от всех проблем и сосредоточиться на подготовке к чемпионату. Команда и настрой нравится, надеюсь, что мы порадуем людей», — сказал чиновник на одном из занятий национальной команды на базе в Новогорске незадолго до ее отлета на сбор в Австрию.

Помимо деятельности во главе РФС, Мутко с 2012 по 2016 год занимал пост министра спорта России, с 2008 по 2012 был министром спорта туризма и молодежной политики страны, а с 2016-го является заместителем председателя правительства России

Будучи членом исполкома ФИФА, Мутко принимал участие в выборах организатора чемпионата мира по футболу — 2018 2 декабря 2010 года в Цюрихе. Перед голосованием чиновник выступил с речью на английском языке, которая сразу же превратилась в эпохальную благодаря своеобразному произношению слов.

Недавно Мутко, который все еще остается членом исполкома РФС, вновь продемонстрировал свои лингвистические знания, приглашая иностранных гостей и болельщиков посетить чемпионат мира по футболу.

«Добро пожаловать, welcome to Russia», — заявил Мутко.

Также он отметил полную готовность России организовать проведение мирового первенства.

«Вся инфраструктура… стадионы, тренировочные площадки, отели, базы размещения команд полностью завершены и будут переданы оргкомитету и ФИФА для организации проведения чемпионата мира, поэтому мы абсолютно готовы», — добавил чиновник.

Чемпионат мира — 2018 пройдет в 11 городах на 12 стадионах России с 14 июня по 15 июля.