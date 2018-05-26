Ещё
«Всегда from my heart»: Мутко уйдет из футбола
Далее:
Читайте также:
Ещё

Виталий Мутко может через 3-4 месяца покинуть РФС 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что через три-четыре месяца он намерен окончательно отойти от футбольной деятельности. Недавно чиновник был назначен заместителем председателя правительства по вопросам строительства и регионального развития. Несмотря отход от спорта, Мутко продолжает посещать тренировки национальной сборной и выступать перед игроками с напутственными речами.
Вице-премьер России Виталий Мутко во время очередной конференции Российского футбольного союза (РФС) заявил о том, что намерен окончательно отойти от деятельности через три-четыре месяца.
«Руководство страны предложило очень серьезный вызов для меня. Вопросы, связанные с развитием регионов, качеством жизни, социалкой, люди хотят жить комфортно.
Месяца через три-четыре вы меня не увидите. Но мы будем думать, футбол всегда from my heart.
Я буду всегда с вами и буду смотреть боковым взглядом, что происходит в российском футболе», — цитирует Мутко ТАСС.
Конференция РФС, на которой Мутко сделал сенсационное заявление, проходит 26 мая в Москве. В декабре 2017 года он объявил о том, что приостанавливает деятельность на посту президента организации. Исполняющим обязанности главы союза тогда был назначен Александр Алаев.
«Нынешняя конференция важна с точки зрения развития футбола в России, мы примем ряд решений, речь пойдет о наделении большими полномочиями РФС — прежде всего, конференции.
Это связано с прозрачностью, утверждением бюджета — мы будем определять всю стратегию финансовой политики. Будут связаны вопросы с уточнениями ряда полномочий», — заявил вице-премьер.
Кроме того, Мутко рассказал о том, что РФС, который он возглавлял с 2005 по 2009, а также с 2015 по 2017 годы, в последнее время добился финансовой стабильности.
«Мы два года назад были в сложной ситуации с точки зрения финансов и говорили, что у нас сейчас простая задача — стабилизировать управление, мы это сделали.
В последних турах мы видели новые стадионы, которые подняли интерес. Сейчас у нас задача создать объективные взгляды на футбол, чтобы ни у кого не возникало претензий», — подчеркнул Мутко.
Несмотря на свой постепенный отход от футбольных дел, Мутко подал апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свое пожизненное отстранение от Олимпийских игр.
«Естественно, что я подал иск в CAS. Процесс непростой. Сейчас мы завершили процесс подачи жалобы. Это самый большой кейс в истории CAS. До 4 июля Международный олимпийский комитет (МОК) должен дать ответ, суд должен назначить слушания, выбрать арбитров», — рассказал Мутко.
Уже в ином статусе вице-премьер все равно регулярно посещает тренировки сборной России по футболу и выступает перед игроками национальной команды с напутственными речами.
«Самые главные слова будут перед самим чемпионатом, поэтому сейчас я их просто поздравил. Это, возможно, главное событие в их жизни, много молодежи, но и опытные ребята тоже есть, например, защитник Сергей Игнашевич. Наша задача — вернуть доверие болельщиков. Я попросил игроков отрешиться от всех проблем и сосредоточиться на подготовке к чемпионату. Команда и настрой нравится, надеюсь, что мы порадуем людей», — сказал чиновник на одном из занятий национальной команды на базе в Новогорске незадолго до ее отлета на сбор в Австрию.
Помимо деятельности во главе РФС, Мутко с 2012 по 2016 год занимал пост министра спорта России, с 2008 по 2012 был министром спорта туризма и молодежной политики страны, а с 2016-го является заместителем председателя правительства России.
Будучи членом исполкома ФИФА, Мутко принимал участие в выборах организатора чемпионата мира по футболу — 2018 2 декабря 2010 года в Цюрихе. Перед голосованием чиновник выступил с речью на английском языке, которая сразу же превратилась в эпохальную благодаря своеобразному произношению слов.
Недавно Мутко, который все еще остается членом исполкома РФС, вновь продемонстрировал свои лингвистические знания, приглашая иностранных гостей и болельщиков посетить чемпионат мира по футболу.
«Добро пожаловать, welcome to Russia», — заявил Мутко.
Также он отметил полную готовность России организовать проведение мирового первенства.
«Вся инфраструктура… стадионы, тренировочные площадки, отели, базы размещения команд полностью завершены и будут переданы оргкомитету и ФИФА для организации проведения чемпионата мира, поэтому мы абсолютно готовы», — добавил чиновник.
Чемпионат мира — 2018 пройдет в 11 городах на 12 стадионах России с 14 июня по 15 июля.
Газета.Ru: последние новости
Болельщики "Реала" отказались ехать в Киев на финал Лиги чемпионов На фанатов "Ливерпуля" напали в Киеве перед финалом Лиги чемпионов Зеппельт заявил о допинге заявленных на ЧМ-2018 российских игроков
Комментарии  Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мутко может распрощаться со спортом навсегда24
ФИФА решила проверить всю сборную России10
Загитова получила обещанный ей подарок7
Наконец-то Россия во всём призналась?80
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием182
Новости партнеров
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание Политика
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение