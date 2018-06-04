Соперник россиян на ЧМ-2018 потерпел крупное поражение

Сборная Перу разгромила Саудовскую Аравию в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 3:0. Капитан перуанцев Паоло Герреро оформил дубль, еще один мяч забил атакующий полузащитник Андре Каррильо

Герреро должен был пропустить предстоящий чемпионат мира из-за положительной допинг пробы, однако Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию футболиста и допустил его к участию на мундиале.

Ранее бывший игрок московского "Спартака" поставил в пример сборной России Исландию.

Чемпионат мира — 2018. Товарищеский матч Саудовская Аравия — Перу — 0:3 Голы: 0:1 — Каррильо, 20 0:2 — Герреро, 41 0:3 — Герреро, 64