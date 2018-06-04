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Соперник россиян на ЧМ-2018 потерпел крупное поражение
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Сборная Перу разгромила Саудовскую Аравию в товарищеском матче 

Газета.Ru 9 минут назад
Фото: EPA
Встреча завершилась со счетом 3:0. Капитан перуанцев Паоло Герреро оформил дубль, еще один мяч забил атакующий полузащитник Андре Каррильо,
Герреро должен был пропустить предстоящий чемпионат мира из-за положительной допинг пробы, однако Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию футболиста и допустил его к участию на мундиале.
Ранее бывший игрок московского "Спартака" поставил в пример сборной России Исландию.
Чемпионат мира — 2018. Товарищеский матч Саудовская Аравия — Перу — 0:3 Голы: 0:1 — Каррильо, 20 0:2 — Герреро, 41 0:3 — Герреро, 64
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