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Смолов тренируется по индивидуальной программе
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Смолов тренируется по индивидуальной программе 

LiveSport.Ru 4 часа назад
Фото: РФС
Нападающий сборной России Федор Смолов продолжает работать по индивидуальной программе, информирует Twitter национальной команды.
По плану реабилитации у него запланированы 20-минутная работа на велотренажере, упражнения с резиновыми амортизаторами, а также гладкий бег — две серии по шесть минут.
Смолов получил ушиб мышц голени на тренировке национальной команды 22 мая и с тех пор занимается по индивидуальной программе.
Остальные футболисты, включая Артема Дзюбу и Алана Дзагоева, тренируются в общей группе.
Напомним, что сборная России до 31 мая будет готовиться к домашнему чемпионату мира в Австрии.
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