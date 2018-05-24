Кержаков женится на молоденькой красавице

Скандальный развод Александра Кержакова обсуждают все российские таблоиды. Футболист довел свою жену до сильнейшего нервного срыва — девушке даже пришлось прибегать к помощи врачей. Что случилось в этой звездной семье — разбирались Dni.Ru

"Все произошедшее очень логично. Кержаков — человек с нереально сложным, практически невыносимым характером. Футболист настоящий деспот в отношениях с женщинами. Когда заканчивается конфетно-букетный период, он начинает их прессинговать. Александр видит потенциальных «жертв», и выбирает изначально тех девушек, с которыми можно так поступать. Всех его женщин связывает общее качество — эти дамы эмоционально нестабильны. Останавливаться Кержаков явно не собирается, и по судьбе у него еще пара подобных браков", — рассказала в интервью Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

По словам медиума, Милана Кержакова сейчас испытывает мощные эмоциональные раскачивания. В подобную ситуацию попала и предыдущая девушка Кержакова, которая осталась одна с расшатанной психикой.

"Такой мужчина как Александр дарит женщинам невероятную страсть в начале отношений — его ухаживания всегда яркие и очень эмоциональные. Но, как правило, такие истории с вулканом страсти всегда заканчиваются болезненным откатом в обратную сторону, после чего остаются разбитые семьи и страдают дети", — предупредила гадалка.

"Я не вижу, что Милана и Александр сойдутся. Футболист уже строит далеко идущие планы и готов к новым завоеваниям. Следующая девушка Кержакова будет еще моложе и красивее, и определенно эта избранница будет из высшего общества — вероятно, светской львицей, либо дочкой очень богатых родителей. И такую девушку он найдет быстро. Долго нам ждать не придется", — предсказала Абравитова.