В России усилили меры безопасности в связи с ЧМ‑2018

В России начали действовать усиленные меры безопасности в связи с ЧМ-2018

Усиленные меры безопасности начали действовать в России с 25 мая по 25 июля — в преддверии и в период проведения чемпионата мира по футболу, сообщает ТАСС

В указе президента Владимира Путина от 9 мая 2017 года поручается ввести на территориях субъектов РФ, в пределах которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности при проведении

чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 года.

Матчи пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Из указа следует, что все массовые акции в этих городах во время проведения турнира будут согласовываться с соответствующими территориальными органами МВД и органами безопасности. В регионах проведения ЧМ запрещается продажа гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия, боеприпасов и специальных средств. Под запрет попадает продажа взрывчатых веществ и изделий, их содержащих, а также ядовитых веществ, за исключением тех, что входят в состав лекарственных средств, зарегистрированных в России, а контроль за соблюдением запрета поручен Росгвардии. Также вблизи фан-зон будет ограничена продажа алкогольной продукции и прохладительных напитков в стеклянной таре.