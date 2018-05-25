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В России усилили меры безопасности в связи с ЧМ‑2018
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В России начали действовать усиленные меры безопасности в связи с ЧМ-2018 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Усиленные меры безопасности начали действовать в России с 25 мая по 25 июля — в преддверии и в период проведения чемпионата мира по футболу, сообщает ТАСС.
В указе президента Владимира Путина от 9 мая 2017 года поручается ввести на территориях субъектов РФ, в пределах которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности при проведении
чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 года.
Матчи пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
Из указа следует, что все массовые акции в этих городах во время проведения турнира будут согласовываться с соответствующими территориальными органами МВД и органами безопасности. В регионах проведения ЧМ запрещается продажа гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия, боеприпасов и специальных средств. Под запрет попадает продажа взрывчатых веществ и изделий, их содержащих, а также ядовитых веществ, за исключением тех, что входят в состав лекарственных средств, зарегистрированных в России, а контроль за соблюдением запрета поручен Росгвардии. Также вблизи фан-зон будет ограничена продажа алкогольной продукции и прохладительных напитков в стеклянной таре.
Минтранс во исполнение этого указа уже ограничил судоходство в городах проведения чемпионата. Министерству поручено установить зоны ограничения полетов, а также запретные зоны использования воздушного транспорта над территорией, где вводятся усиленные меры безопасности при проведении ЧМ.
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