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В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
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В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Болельщики "Ливерпуля" подверглись нападению хулиганов в киевском ресторане Rooster, который находится недалеко от Олимпийского стадиона, где пройдет финал Лиги чемпионов, сообщает ТАСС.
"Мы просто обедали и были погружены в свои дела, когда произошло нападение. Я приехал сюда совсем не для этого, а чтобы посмотреть футбол. Мы приехали в Киев буквально четыре часа назад и уже подверглись нападению, это было ужасно", — приводит слова одного из пострадавших Mirror.
Отмечается, что около 20 человек в масках бросали в английских болельщиков стекла, столы и стулья. В результате инцидента несколько фанатов получили порезы головы и шеи.
Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, арестовали двух нападавших.
26 мая в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов, в котором встретятся "Ливерпуль" и мадридский "Реал".
Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал ложной информацию о том, что более 2000 фанатов "Реала" вернули билеты на финал Лиги чемпионов.
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