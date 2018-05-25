В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»

Болельщики "Ливерпуля" подверглись нападению хулиганов в киевском ресторане Rooster, который находится недалеко от Олимпийского стадиона, где пройдет финал Лиги чемпионов, сообщает ТАСС

"Мы просто обедали и были погружены в свои дела, когда произошло нападение. Я приехал сюда совсем не для этого, а чтобы посмотреть футбол. Мы приехали в Киев буквально четыре часа назад и уже подверглись нападению, это было ужасно", — приводит слова одного из пострадавших Mirror.

Отмечается, что около 20 человек в масках бросали в английских болельщиков стекла, столы и стулья. В результате инцидента несколько фанатов получили порезы головы и шеи.

Сотрудники правоохранительных органов , прибывшие на место происшествия, арестовали двух нападавших.

26 мая в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов, в котором встретятся "Ливерпуль" и мадридский "Реал"