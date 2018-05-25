Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы 

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Спрос и цены на аренду квартир в 11 городах, где состоятся матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, подскочили в преддверии первенства. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом Avito, которые есть в распоряжении «Ленты.ру»

С приближением ЧМ-2018 в среднем спрос на жилье вырос более чем в семь раз. Наибольший рост спроса по сравнению с январем 2018 года зафиксирован в Екатеринбурге — в 19 раз или на 1792,7 процента. На втором месте оказалась Казань — количество запросов увеличилось почти в 15 раз (+1392,4 процента). На третьем месте Самара — интерес к квартирам в этом городе вырос в 12 раз (+1121,7 процента). Меньше всего изменился интерес к аренде апартаментов в Санкт-Петербурге — увеличился на пять процентов.

На фоне роста спроса владельцы квартир значительно подняли стоимость аренды. Эксперты Avito отметили, что цены на съемные квартиры в объявлениях, в которых упоминается Чемпионат мира по футболу, могут оказаться неподъемными.

«В Сочи цена аренды квартиры на период проведения матчей составила 9822 рубля, что в четыре раза выше средних ставок в мае. При этом стоимость некоторых вариантов жилья достигает 120 тысяч рублей в сутки», — отмечают аналитики.

Так, в Нижнем Новгороде предлагается снять квартиру поблизости от стадиона за 200 тысяч рублей в сутки, а в Волгограде квартиру рядом в «Волгоград-Ареной» — за 250 тысяч рублей. В других городах цены на аренду некоторых квартир поблизости от стадионов также взлетели: в Саранске апартаменты предлагается снять за 150 тысяч рублей, в Калининграде — за 100 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону — за 80 тысяч рублей, в Екатеринбурге — за 150 тысяч рублей, в Казани и Самаре — за 100 тысяч рублей, В Москве — за 150 тысяч рублей и в Санкт-Петербурге — за 120 тысяч рублей.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Церемония и матч открытия пройдут в Москве на стадионе «Лужники». Там же состоится финальная игра.