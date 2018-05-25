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Роналду: «Может, я убийца какой-то?»
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Криштиану Роналду: «Когда на мою яхту вторглась полиция, подумал: „Может, я убийца какой-то?“ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду пожаловался на довольно жесткое обращение правоохранительных органов с ним.
Португалец имеет проблемы с испанскими налоговыми органами.
— Прошлым летом в Форментере был случай. Там стоят тысячи лодок, яхт, а моя самая маленькая, — цитирует A Bola Роналду. — И в нее вторглась полиция с камерами, когда я спокойно спал. Я подумал: "Может, я убийца какой-то?" Меня эта ситуация расстроила. Но что я мог сделать? Только смерть не имеет решения. Несправедливые вещи случаются, но жизнь не заканчивается.
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