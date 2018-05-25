Не только аренда: как еще заработать во время ЧМ

Специалисты онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo.com рассказали Life о подработках, которые россияне могут найти на время Чемпионата мира по футболу-2018.

По словам специалиста по коммуникациям YouDo.com Анастасии Дементьевой, благодаря ЧМ появилось много задач для фрилансеров: переводы текстов (например, объявлений о сдаче квартиры), разработка принтов, иллюстраций, конкурсов или написание постов для соцсетей.

Кроме того, компании, организовывающие путешествия по городам ЧМ, ищут режиссеров, операторов и моделей. Также потребуются работники, которые могут установить оборудование для трансляции матчей, популярны услуги водителей со знанием английского языка, сопровождающих и гидов, а также промомоделей.

В одном из объявлений на YouDo.com ищут промомодель для видеоблога. Задача — посетить матчи ЧМ в Саранске и Самаре, путешествуя в плацкарте и отдыхая в «демократичных барах». Автор пообещал 50 тысяч рублей и «никакого интима, только веселье, трэш, видео».

В дни матчей вырастет спрос на услуги аквагримёров и доставку продуктов домой. Также будут встречаться просьбы заранее занять столик в спортивном баре.

Среди самых высокооплачиваемых подработок в YouDo.com назвали трансфер. Например, болельщики из Перу хотят доехать до Саранска на машине за 17 тысяч рублей.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.