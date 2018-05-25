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Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
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Опубликован официальный гимн ЧМ-2018 

Рамблер 1 час назад
Американский певец Nicky Jam опубликовал на своем YouTube-канале официальную песню Чемпионата мира по футболу в России под названием Live it Up (с англ. «Отрывайся» или «Живи в кайф»).
В записи песни также приняли участие актер Уилл Смит и албанская певица Эра Истрефи.
Спродюсировал песню американский диджей Diplo. Официальный клип Live it Up будет опубликован 7 июня. Джем, Смит и Истрефи исполнят песню перед финальным матчем чемпионата мира15 июля на стадионе «Лужники».
Ранее Смит заявил, что выступить на ЧМ по футболу — большая честь для него. По его словам, песня Live it Up «собрала в себя гармонию, эклектические ноты и различные жанры», чтобы «весь мир танцевал».
ЧМ по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах.
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