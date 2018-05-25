Опубликован официальный гимн ЧМ-2018

Американский певец Nicky Jam опубликовал на своем YouTube-канале официальную песню Чемпионата мира по футболу в России под названием Live it Up (с англ. «Отрывайся» или «Живи в кайф»).

В записи песни также приняли участие актер Уилл Смит и албанская певица Эра Истрефи.

Спродюсировал песню американский диджей Diplo . Официальный клип Live it Up будет опубликован 7 июня. Джем, Смит и Истрефи исполнят песню перед финальным матчем чемпионата мира15 июля на стадионе «Лужники».

Ранее Смит заявил, что выступить на ЧМ по футболу — большая честь для него. По его словам, песня Live it Up «собрала в себя гармонию, эклектические ноты и различные жанры», чтобы «весь мир танцевал».

ЧМ по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах.