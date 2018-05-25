Ещё
«Манчестер Сити» предлагает €80 млн за Иско
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Манчестер Сити» предлагает €80 млн за хавбека «Реала» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
"Манчестер Сити" намерен приобрести испанского полузащитника мадридского "Реала" Иско, сообщает "Советский спорт".
По информации Mundo Deportivo, в кандидатуре 26-летнего хавбека заинтересован лично главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.
Отмечается, что "Сити" готовы предложить "Реалу" €80 млн за трансфер испанца, чей контракт со "сливочными" рассчитан до лета 2022 года. По условиям соглашения, сумма отступных за Иско составляет €700 млн  Боссы "Манчестер Сити" готовы платить испанскому полузащитнику €10 млн в год.
Иско перешел в "Реал" летом 2013 года из "Малаги" за €30 млн В прошедшем сезоне чемпионата Испании он провел 30 матчей, в которых забил семь мячей и отдал семь голевых передач.
Газета.Ru: последние новости
Рональдиньо собирается жениться сразу на двух девушках Буффон близок к переходу в "ПСЖ" Роналду перед финалом Лиги чемпионов рассказал о проблемах с налогами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер бил палкой и ставил капельницы»6
Грид-герлз возвращаются14
Футбольный талант умер, помочившись в канал144
РФ согласилась с выводами Макларена о допинге3
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Баскетбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:40
Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение