«Манчестер Сити» предлагает €80 млн за Иско

«Манчестер Сити» предлагает €80 млн за хавбека «Реала»

По информации Mundo Deportivo, в кандидатуре 26-летнего хавбека заинтересован лично главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

Отмечается, что "Сити" готовы предложить "Реалу" €80 млн за трансфер испанца, чей контракт со "сливочными" рассчитан до лета 2022 года. По условиям соглашения, сумма отступных за Иско составляет €700 млн Боссы "Манчестер Сити" готовы платить испанскому полузащитнику €10 млн в год.