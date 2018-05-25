«Манчестер Сити» предлагает €80 млн за Иско

"Манчестер Сити" намерен приобрести испанского полузащитника мадридского "Реала" Иско, сообщает "Советский спорт".
По информации Mundo Deportivo, в кандидатуре 26-летнего хавбека заинтересован лично главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.
Отмечается, что "Сити" готовы предложить "Реалу" €80 млн за трансфер испанца, чей контракт со "сливочными" рассчитан до лета 2022 года. По условиям соглашения, сумма отступных за Иско составляет €700 млн Боссы "Манчестер Сити" готовы платить испанскому полузащитнику €10 млн в год.
Иско перешел в "Реал" летом 2013 года из "Малаги" за €30 млн В прошедшем сезоне чемпионата Испании он провел 30 матчей, в которых забил семь мячей и отдал семь голевых передач.