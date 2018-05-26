Рианчо ушел из сборной Украины в «Спартак» 

Испанский тренер Рауль Рианчо войдет в тренерский штаб московского "Спартака", который возглавляет итальянец Массимо Каррера, сообщает "Советский спорт".
По информации ведущего шоу "Татотаке" Константина Андриюка, Рианчо подписал контракт с красно-белыми 24 мая.
До этого испанский специалист работал в тренерском штабе сборной Украины по футболу под руководством Андрея Шевченко.
Также 58-летний испанец известен по работе в "Рубине" и киевском "Динамо".
Ранее сообщалось, что помощник Карреры Роман Пилипчук покинет "Спартак" по окончании сезона-2017/18.