Кличко снова отличился абсурдным высказыванием

Бывший боксер-тяжеловес, а ныне мэр Киева Виталий Кличко выступил с речью перед финалом Лиги чемпионов и признался, что любит футбол, потому что он есть.

«Я люблю футбол, потому что футбол есть. Потому что это классная игра, это азарт, адреналин, эмоции. Футбол очень популярен в Киеве, но нам необходимо, чтобы он был мегапопулярен. Чтобы каждый мальчишка и девчонки приходили в секцию, ставили перед собой цели и задачи. Он дисциплинирует, он дает возможность чувства локтя команды и помогает в дальнейшем достигать своей цели в жизни», — приводит слова политика пресс-служба УЕФА.

26 мая в Киеве состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «Ливерпуль».

Виталий Кличко известен своими абсурдными высказываниями. Ранее бывший спортсмен признавался, что в детстве мечтал стать футболистом, но стал боксером, так как у него «пытались забрать мяч некоторыми неспортивными способами».