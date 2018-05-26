Звезда испанского футбола пожаловался на Киев

"Реал" в субботу сыграет с английским "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Киеве, начало — 21:45 мск.

"Добраться до некоторых стран иногда бывает довольно сложно. Я уверен, многие фанаты предпочли бы, чтобы игра проходила поближе к местам, где они живут. В таком случаем они могли бы посетить матч. Это должно быть принято во внимание при организации таких финалов", — заявил Рамос.

Ранее около тысячи болельщиков "Ливерпуля" не смогли попасть в Киев, три чартерных рейса были отменены, так как в аэропорту "Борисполь" не смогли закрепить места для посадки самолетов.

Испанская газета AS ранее сообщала, что более двух тысяч болельщиков "Реала" приняли решение вернуть купленные билеты на решающий матч турнира из-за высоких цен на жилье и сложной логистики объектов в Киеве.