Звезда испанского футбола пожаловался на Киев 

Защитник мадридского футбольного клуба "Реал" Серхио Рамос заявил, что Киев, где пройдет финал Лиги чемпионов, является слишком далеким и неудобным местом для многих болельщиков. Слова спортсмена приводит агентство AP.
"Реал" в субботу сыграет с английским "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Киеве, начало — 21:45 мск.
"Добраться до некоторых стран иногда бывает довольно сложно. Я уверен, многие фанаты предпочли бы, чтобы игра проходила поближе к местам, где они живут. В таком случаем они могли бы посетить матч. Это должно быть принято во внимание при организации таких финалов", — заявил Рамос.
Ранее около тысячи болельщиков "Ливерпуля" не смогли попасть в Киев, три чартерных рейса были отменены, так как в аэропорту "Борисполь" не смогли закрепить места для посадки самолетов.
Испанская газета AS ранее сообщала, что более двух тысяч болельщиков "Реала" приняли решение вернуть купленные билеты на решающий матч турнира из-за высоких цен на жилье и сложной логистики объектов в Киеве.