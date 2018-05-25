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Кличко пригласил фанатов к себе домой
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Кличко пригласил к себе на ночь фанатов, приехавших на финал Лиги чемпионов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ФФУ
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, что готов приютить всех фанатов, у которых возникнут проблемы с ночлегом во время проведения финала Лиги чемпионов. Слова функционера приводит Sport24.
"Наш город красивый и гостеприимный. Если у кого-то нет ночлега — пожалуйста, мои апартаменты открыты, мой дом открыт", — заявил Кличко.
Чиновник также прокомментировал ситуацию с нападением на фантов "Ливерпуля" в Киеве.
"Виновники задержаны и понесут наказание. К сожалению, там есть наши граждане", — рассказал он.
Ранее Кличко назвал провокацией нападение на болельщиков "Ливерпуля".
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