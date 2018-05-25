Кличко пригласил фанатов к себе домой

Кличко пригласил к себе на ночь фанатов, приехавших на финал Лиги чемпионов

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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, что готов приютить всех фанатов, у которых возникнут проблемы с ночлегом во время проведения финала Лиги чемпионов. Слова функционера приводит Sport24. "Наш город красивый и гостеприимный. Если у кого-то нет ночлега — пожалуйста, мои апартаменты открыты, мой дом открыт", — заявил Кличко. Чиновник также прокомментировал ситуацию с нападением на фантов "Ливерпуля" в Киеве. "Виновники задержаны и понесут наказание. К сожалению, там есть наши граждане", — рассказал он. Ранее Кличко назвал провокацией нападение на болельщиков "Ливерпуля".