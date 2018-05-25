Как сборная России провела очередной тренировочный день

Фёдор Смолов вернулся в общую группу сборной России по футболу после небольшого ушиба. В пятницу нападающий провёл вместе с партнёрами по команде разминку, а затем отправился в тренажёрный зал. Сборная же продолжила отрабатывать игру в быстрый пас и различные тактические нюансы. По словам полузащитника Александра Ерохина, национальная дружина на чемпионате мира может сыграть как два, так и в три центральных защитника.

«Команда находится в хорошей форме»

Главным событием очередного тренировочного дня, безусловно, стало возвращение в общую группу Фёдора Смолова. Во вторник нападающий получил болезненный ушиб колена и покинул занятие со льдом на ноге. Повреждение колена неизменно ассоциируется у болельщиков с серьёзными проблемами со здоровьем, но в случае с Фёдором всё обошлось и в пятницу он уже вышел на поле в австрийском Нойштифте вместе со всеми.

Федор Смолов начал тренировку в общей группе pic.twitter.com/liXZe1IPM3— Сборная России (@TeamRussia) 25 мая 2018 г. Впрочем, после разминки Смолов вернулся в тренажёрный зал, в котором и провёл два предыдущих дня. Остальные футболисты сборной занимались без ограничений, в том числе переболевший ангиной Артём Дзюба . К слову, пятничная тренировка началась около 16 часов по московскому времени, а не утром, как обычно.

Первому, разумеется, не могли не задать вопрос о бригаде голкиперов сборной. Специалист признался, что его расстроила серьёзная травма Александра Селихова , которого тренерский штаб планировал включить в расширенный состав, и отметил, что Владимир Габулов , благодаря переходу в бельгийский «Брюгге», набрался опыта.

«На Габулова хорошо повлияло время, проведённое в чемпионате Бельгии. Он попробовал себя в новом турнире, посмотрел, каково это — привыкать к новой жизни, к новым условиям, языковой среде. Он получил в Бельгии больше опыта, чем если бы остался в Туле. Спутала ли нам карты травма Селихова? Конечно, любая травма нашего игрока — это неприятно. Мы желаем Александру скорейшего выздоровления. После травмы с ним разговаривал Станислав Черчесов, как перед операцией, так и после», — отметил Стауче.

Тренер также прокомментировал физическое состояние футболистов сборной.

«Да, можно сказать, что команда сейчас находится в хорошей физической форме. Мы смотрим на показатели, есть данные, которые свидетельствуют о том, что форма команды на данный момент лучше, чем была в прошлом году перед Кубком конфедераций.

При подготовке к чемпионату мира мы работаем не только над физической формой, но и над психологией. Что касается окончательного решения по составу вратарей, то мы смотрим не по цифрам, а по скорости принятия решений. Это главный показатель для вратарей», — добавил Стауче.

«Нарабатывается быстрое передвижение в атаку»

В свою очередь Ерохин рассказал о тренировочном процессе сборной ещё больше. По его словам, тренерский штаб требует от футболистов как можно быстрее играть в пас.

«Сейчас все упражнения, даже разминочные, даются с учётом подготовки к предстоящим соперникам, с учётом того, как тренерский штаб хочет видеть передвижение мяча в матче. Не могу всё рассказывать, но должны быть быстрые средние и короткие передачи, быстрое передвижение мяча в атаку», — отметил полузащитник «Зенита».

Немало разговоров в последние дни ведётся и вокруг тактической схемы сборной России. По информации СМИ, Черчесов всерьёз рассматривает переход от расстановки с тремя центральными защитниками к двум.