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В Петербурге встретят кубок мира ФИФА
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В Петербурге встретят кубок мира ФИФА 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кубок мира ФИФА в субботу прибывает в Петербург, где пробудет до 2 июня в рамках Тура Кубка.
По информации организаторов тура, торжественная церемония приветствия легендарного трофея состоится в субботу в 21.00 в рамках посвященного Дню города концерта "Классика на Дворцовой".
По информации городского комитета по физической культуре и спорту, утром 28 мая кубок покажут на пресс-конференции, в которой среди прочих примут участие знаменитый экс-защитник сборной Италии по футболу Марко Матерацци и заслуженная артистка России, артистка ЮНЕСКО во имя мира, посол чемпионата мира по футболу Зара.
Далее с 29 мая по 2 июня кубок будет выставлен в Приморском парке Победы в специальном шатре, куда будет открыт доступ всем желающим.
Кубок мира ФИФА — главный приз, вручаемый победителям чемпионатов мира по футболу, но остающийся в распоряжении организации. Он сделан из чистого золота и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. В соответствии с существующими правилами ФИФА, прикасаться к кубку могут только победители турнира и главы государств.
Тур кубка стартовал 9 сентября 2017 года на стадионе "Лужники" в Москве. После этого трофей отправился в путешествие, которое станет самым длинным национальным туром в истории, за 123 дня он преодолеет более 27 тысяч километров, сменит 11 часовых поясов. После Петербурга кубок отправится в Москву.
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