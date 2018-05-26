Хьюз продлил контракт с «Саутгемптоном»

Английский «Саутгемптон» продлил контракт с тренером Хьюзом

Новое соглашение рассчитано до 2021 года. Помимо валлийского специалиста "святые" продлили контракты с его помощниками — Эдди Недзвецки и Марком Боуэном.

"Хьюз и его команда оказали огромное влияние с первого дня на игроков, сотрудников и болельщиков. Они смогли собрать вместе весь состав и персонал клуба для достижения необходимых результатов", — говорится в заявлении "Саутгемптона".

Ранее в Англии выбрали лучший гол сезона.