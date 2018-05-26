Хьюз продлил контракт с «Саутгемптоном»

Английский футбольный клуб "Саутгемптон" продлил контракт с главным тренером команды Марком Хьюзом, сообщает "Советский спорт".
Новое соглашение рассчитано до 2021 года. Помимо валлийского специалиста "святые" продлили контракты с его помощниками — Эдди Недзвецки и Марком Боуэном.
"Хьюз и его команда оказали огромное влияние с первого дня на игроков, сотрудников и болельщиков. Они смогли собрать вместе весь состав и персонал клуба для достижения необходимых результатов", — говорится в заявлении "Саутгемптона".
Ранее в Англии выбрали лучший гол сезона.