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Пабло Мачин возглавит «Севилью»
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Пабло Мачин возглавит «Севилью» 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: EPA
Новым тренером "Севильи" станет Пабло Мачин, известный по работе с "Жироной". 43-летний Мачин заменит на посту главного тренера Хоакина Капарроса.
Капаррос вернулся на пост главного тренера "Севильи" в конце апреля 2018 года, заменив уволенного итальянца Винченцо Монтеллу. С 63-летним Капарросом была заключено временное соглашение, которое руководство клуба решило не продлевать.
Возглавить "Севилью" предложено Пабло Мачину, который добился заметных успехов с "Жироной". Под его руководством каталонская команда пробилась в Примеру и закрепилась в ней. Контракт Мачина с "Жироной" действует еще год, поэтому "Севилье" придется заплатить компенсацию в 1 миллион евро.
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