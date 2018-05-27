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Черчесов: сборной России психолог не нужен
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Черчесов: сборной России психолог не нужен 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что в национальной команде нет психолога. По мнению специалиста, футболисты не нуждаются в его услугах.
«У нас нет психолога. А зачем? Я считаю, что он не нужен. В командах, в которых я играл, психологов не было», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
Напомним, сборная России продолжает подготовку в Австрии к домашнему чемпионату мира — 2018. Россияне сыграют в группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.
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