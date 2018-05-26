Карпин пожаловался на нехватку денег

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин пожаловался подписчику в инстаграме на нехватку денег, сообщает "Советский спорт".
В комментариях под фотографией специалиста с отдыха в Турции один из подписчиков предложил Карпину свозить свою супругу в более приличное место.
"Хотя у тренера "Ростова" откуда деньги", — отметил пользователь.
Наставник ростовской команды согласился с замечанием подписчика.
"Во-во, откуда "капусту" брать", — написал Карпин.
Ранее сообщалось, что Карпин разместил в своем инстаграме фото вместе со своей беременной супругой.