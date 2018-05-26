Карпин пожаловался на нехватку денег

Тренер «Ростова» Карпин пожаловался подписчику на нехватку денег

В комментариях под фотографией специалиста с отдыха в Турции один из подписчиков предложил Карпину свозить свою супругу в более приличное место.

Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin) 24 Май 2018 в 9:13 PDT

"Хотя у тренера "Ростова" откуда деньги", — отметил пользователь.

Наставник ростовской команды согласился с замечанием подписчика.

"Во-во, откуда "капусту" брать", — написал Карпин.

Ранее сообщалось, что Карпин разместил в своем инстаграме фото вместе со своей беременной супругой.