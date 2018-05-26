ФИФА решила проверить всю сборную России

Допинг-офицеры Международной федерации футбола (ФИФА) прибыли в расположение сборной России на сборе в Австрии, чтобы провести проверку игроков. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

"После тренировки сборная России в полном составе будет проходить допинг-контроль. Приехали инспекторы допинг— контроля ФИФА", — говорится в сообщении пресс-службы.

Сборная России с 20 мая проводит сбор в Австрии в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года. До этого российские футболисты провели несколько тренировок на подмосковной базе в Новогороске, куда 19 мая также приезжали допинг-офицеры для проверки игроков.

Как в понедельник сообщил журналистам врач национальной команды Эдуард Безуглов , визит допинг-инспекторов из ФИФА является обычной практикой в преддверии крупного турнира и ожидался в стане сборной России во время сбора в Австрии.

Тренировочный сбор российской команды в Австрии продлится до 31 мая, 30 мая команда Станислава Черчесова проведет товарищеский матч со сборной Австрии в Инсбруке. После возвращения в Москву сборная России продолжит подготовку на базе в Новогорске, а 5 июня сыграет товарищеский матч с командой Турции на стадионе "ВЭБ-Арена".

Чемпионат мира, на котором сборная России сыграет в группе вместе с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара), пройдет с 14 июня по 15 июля.