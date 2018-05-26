Ради победы «Ливерпуля» в финале ЛЧ зарежут телят

Семья египетского футболиста «Ливерпуля» Мохамеда Салаха принесет в жертву телят, чтобы благословить игрока перед финалом Лиги чемпионов против мадридского «Реала» , который пройдет в Киеве 26 мая. Об этом сообщает The Sun.

Родственники египтянина зарежут трех телят. Согласно их религиозным убеждениям, это благословит Салаха перед игрой против испанцев. Сообщается также, что футболист, будучи мусульманином, не соблюдает Рамадан. Салах воздержался от поста в день игры.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Испанский клуб в случае успеха сумеет завоевать кубок третий сезон подряд.