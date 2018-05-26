Ещё
Кличко предсказал ничью в финале Лиги чемпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кличко предсказал ничью в финале Лиги чемпионов 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Мэр Киева Виталий Кличко предсказал ничью в финальном матче футбольной Лиги чемпионов между командами «Ливерпуль» и «Реал Мадрид». Бывшего боксера процитировал официальный сайт УЕФА.
«Будет ничья 3:3. По крайней мере, насладимся голами», — заключил украинский политик.
24 мая Кличко опроверг, что болельщики «Реала» отказываются посещать финальный матч Лиги чемпионов из-за высоких цен на жилье в столице Украины. По словам мэра города, проблем с дорогим жильем нет. Кличко охарактеризовал данную информацию как «фейк-ньюс».
Матч пройдет в Киеве на стадионе «Олимпийский» 26 мая в 21:45 по московскому времени. В решающем матче встретятся мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль». Согласно регламенту, матч не может завершится с ничейным счетом. В случае, если 90 минут основного времени не выявят победителя, команды сыграют еще два тайма по 15 минут. Если и по итогам 120 минут между командами будет равенство, победитель определится в серии послематчевых пенальти. Действующий обладатель трофея — мадридский «Реал».
Последние новости
Массовое убийство в Якутии: что известно на данный момент Кому выгодна ложь о сбитых Сирией американских ракетах Что россияне думают о Медведеве: опрос
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наконец-то Россия во всём призналась?78
Загитова получила обещанный ей подарок
Яхту Роналду захватили вооруженные таможенники
Кличко пополнил «золотой фонд» своих цитат новой фразой8
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием181
Видео
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение