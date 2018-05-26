«Амкар» может покинуть Премьер-лигу

Пермский "Амкар" близок к вылету из Российской премьер-лиги (РФПЛ), сообщает ТАСС

Пермяки подали апелляцию на отказ в выдаче лицензии на участие в первенстве РФПЛ следующего сезона.

"Апелляцию давно подали. Но комментировать ничего до 30 мая не буду", — сказал генеральный директор красно-черных Игорь Резвухин.

"Амкар" обыграл в переходных матчах "Тамбов", но клуб испытывает финансовые проблемы и не прошел лицензирование Российского футбольного союза (РФС) на участие в премьер-лиге в следующем сезоне.

Вместо "Амкара" в Премьер-лигу может вернуться махачкалинский "Анжи", вылетевший в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) по итогам стыковых матчей.

Ранее Президент "Амкара" допустил снятие клуба с чемпионата России.