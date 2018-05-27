Филимонов провел последний матч в карьере

Бывший вратарь сборной России Филимонов завершил карьеру футболиста

"Долгопрудный" в домашнем матче заключительного тура зоны "Запад" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) одержал крупную победу со счетом 4:1 над клубом "Луки-Энергия" (Великие Луки). Главным событием для всех зрителей матча стало прощание с большим спортом вратаря хозяев 44-летнего Александра Филимонова , известного по выступлениям за московский "Спартак" и сборную России.

Еще 6 мая пресс-служба "Долгопрудного" анонсировала не только финальный матч Филимонова, но и масштабную программу, организованную в связи с этим событием в рамках акции ПФЛ "Страна, живи футболом!". Уже в 14:00 мск, за два часа до стартового свистка, стадион "Салют" открылся для всех желающих, вход был свободным. На территории домашней арены "Долгопрудного" в считанные минуты появились десятки людей самого разного возраста, моментально создавшие атмосферу футбольного праздника. Особенно радовало глаз большое количество семей с детьми, что делало атмосферу в преддверии матча еще более уютной.

"Долгопрудный" в заключительном туре заочно соперничал с костромским "Спартаком" за место в пятерке зоны "Запад", до медалей турнира команде из Подмосковья было уже не добраться — бронзу первенства выиграл "Локомотив-Казанка" из Москвы, серебро досталось ивановскому "Текстильщику", а золото и путевку в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) получил еще один столичный клуб — "Чертаново". Было понятно, что победа над "Луки-Энергией" необходима футболистам "Долгопрудного" прежде всего для достойных проводов Филимонова, который впервые пришел в команду еще в 2011 году, когда она носила название "Долгие Пруды" и выступала в любительской лиге. Понимали это и болельщики, ожидавшие яркую игру, а их настроение перед матчем подогревала духовая кавер-группа, исполнившая аранжировки нескольких музыкальных хитов.

На трибунах оказалось немало болельщиков "Спартака". "Приехали сюда специально на прощальный матч, мы все болеем за "Спартак" и не ожидали, что здесь реально будет праздник, — сказал ТАСС болельщик Денис Столяров, который приехал на матч из Смоленской области вместе с женой и детьми. — Атмосфера вообще шикарная, все-таки Филимонов — легенда, имя российского футбола и "Спартака", он всегда на высоте и является авторитетом для всех, его все любят и уважают. Думаю, ему это поможет, и он в будущем будет классным тренером".

Филимонов пропустил, но ушел с победой

Футболисты клуба "Луки-Энергия" вышли на поле в красно— белой форме — это традиционные цвета "Спартака", с которым во многом и ассоциируется Филимонов. Этот момент никоим образом не повлиял на ход игры, так как "Долгопрудный" с самого начала захватил инициативу, а сам Филимонов звучно организовывал игру команды и гнал партнеров вперед. Уверенность, исходившая от вратаря, пару раз будто даже повлияла на футбольный мяч, который долго отказывался залетать в сетку ворот "Долгопрудного". Зато игроки подмосковного клуба огорчили соперника сразу четыре раза, однако это не позволило "Долгопрудному" оказаться в пятерке по итогам сезона — "Спартак" из Костромы также одержал победу, которая оставила подмосковный клуб на шестом месте в турнирной таблице.

Практически каждое действие Филимонова встречалось аплодисментами и одобрительным гулом, лишь раз на стадионе воцарилась абсолютная тишина — после мяча, забитого в ворота "Долгопрудного". После финального свистка все футболисты "Долгопрудного" ринулись чествовать Филимонова, украсив поле многочисленными конфетти после взрывов хлопушек. Поначалу охрана пыталась сдерживать болельщиков, также стремившихся оказаться ближе к вратарю, однако когда Филимонов с командой оказался в непосредственной близости от трибун, зрители все-таки повалили на поле. В окружении счастливых зрителей прошла встреча Филимонова с друзьями — почетными гостями праздника, а затем вратарь "Долгопрудного" вместе с болельщиками отправился в специальную зону у стадиона для проведения автограф-сессии: "Не переживайте, автограф сегодня получат все!", — успокоил Филимонов взволнованных детишек.

Карьера и достижения Филимонова

Свой путь в большом футболе вратарь начал еще во времена СССР, а в 1991 году Филимонов даже забил единственный в карьере гол, играя в составе "Дружбы" из Йошкар-Олы. Вратаря весьма быстро заметили более статусные клубы, и в 1992 году Филимонов оказался в составе воронежского "Факела" и поучаствовал в первом чемпионате России, однако воронежцы по итогам сезона вылетели в первую лигу. Сезон-1994/95 Филимонов провел в камышинском "Текстильщике", дебютировав в еврокубках — именно с Филимоновым в воротах клуб из Волгоградской области единственный раз в истории сыграл в Кубке УЕФА (предшественнике Лиги Европы) и дошел в нем до второго раунда.

После завершения контракта с "Текстильщиком" в 1996 году для Филимонова наступил определяющий момент в карьере — за неделю до старта чемпионата России вратарь оказался в московском "Спартаке". Как заметил уже после прощального матча Романцев, Филимонов выиграл конкуренцию у не менее знакового вратаря российского футбола — Руслана Нигматуллина , стал "первым номером" красно-белых и завоевал со "Спартаком" шесть чемпионских титулов подряд и Кубок России, олицетворяя собой спартаковскую мощь 1990-х и начала 2000-х годов.

Успешная игра за "Спартак" открыла для Филимонова двери в сборную России, в которой вратарь дебютировал в возрасте 24 лет в товарищеском матче против команды Франции, окончившемся победой россиян со счетом 1:0. Еще один матч против французов, на этот раз в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2000 года, закончился победой сборной России со счетом 3:2, а Филимонов несколько раз выручил команду, внеся весомый вклад в успех россиян. Именно этот отборочный цикл принес Филимонову и главное испытание в карьере, о котором сказано уже очень много — пропущенный от Андрея Шевченко гол на последних минутах матча со сборной Украины (1:1) действительно стал роковым для российской команды, однако это лишь эпизод большой карьеры футболиста. Всего на счету Филимонова 16 матчей и 12 пропущенных мячей в составе сборной России.

Самым крупным турниром в футбольной карьере Филимонова стал чемпионат мира 2002 года в Японии и Южной Корее, на котором, однако, он не сыграл ни минуты, а сборная России завершила выступление на стадии группового этапа. В те годы Филимонов совершил не самый удачный переход в киевское "Динамо", после которого вернулся в Россию, выступая сначала в составе элистинского "Урагана", а затем за клуб "Торпедо-Металлург", позже переименованный в ФК "Москва". После переезда из российской столицы на Кипр для выступлений за "Неа Саламину", казалось, карьера Филимонова движется к окончанию, однако опытный голкипер понадобился сначала краснодарской "Кубани", а затем "Локомотиву" из Ташкента. После ухода из узбекского клуба и выступлений за "Долгие Пруды" Филимонов неожиданно присоединился к команде по пляжному футболу — московскому "Локомотиву", впоследствии став двукратным чемпионом и обладателем Кубка России, а также выиграв в 2011 году в составе российской сборной Евролигу, Межконтинентальный кубок и чемпионат мира.

После побед на российских и зарубежных пляжах Филимонов вернулся к футболу на траве и стал играющим тренером и капитаном возрожденного тульского "Арсенала", который возглавил Аленичев. Стремительный прогресс "Арсенала" привел к приобретению командой профессионального статуса, победе в ПФЛ, серебру ФНЛ и последовавшему выходу в РФПЛ. Успев вновь поиграть в высшей лиге России, Филимонов покинул тульский клуб и вернулся в уже профессиональный подмосковный клуб "Долгопрудный" на должность играющего тренера. За два сезона Филимонов отыграл 26 матчей в ПФЛ, а в завершившемся чемпионате вышел на поле еще дважды, в том числе в прощальном матче.