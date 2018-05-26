Финал ЛЧ в Киеве впервые не соберет аншлаг

Финал Лиги чемпионов в Киеве впервые не соберет аншлаг

Впервые с момента создания турнира финал Лиги чемпионов не соберет аншлаг, поскольку организаторы решили не выставлять на продажу билеты, возвращенные болельщиками. Об этом рассказал в твиттере журналист Танкреди Пальмери.

Матч между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» состоится в Киеве. За несколько дней до встречи стало известно, что как минимум тысяча испанцев не смогли прилететь на финал из-за раздутых цен на билеты и гостиницы.

Мэр Киева Виталий Кличко опроверг сведения о том, что билеты были сданы, но вскоре информацию испанских СМИ подтвердили в ФИФА.

В последний раз финал главного клубного европейского турнира проходил при незаполненных трибунах 38 лет назад. Тогда английский «Ноттингем Форест» обыграл немецкий «Гамбург». Однако в эти годы турнир назывался Кубок европейских чемпоинов. Свое нынешнее название он носит с сезона 1992/93 годов.