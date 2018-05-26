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Еще одна драка болельщиков произошла в Киеве
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Еще одна драка болельщиков произошла в Киеве 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: кадр из видео
Украинцы и болельщики «Ливерпуля» подрались в Киеве, сообщают СМИ.
На видеозаписи, которую разместила британская газета The Sun, видно, как двое мужчин периодически ударяют друг друга ногами и кулаками, перемещаясь с места на место. Окружающие на них практически не реагируют и не вмешиваются, сообщает «Рен-ТВ».
Позже один из участников драки подбежал к продавцу шарфов клубов «Ливерпуль» и «Реал». Видимо, продавец что-то пытался сказать, но поговорить не удалось. Продавец ударил драчуна в челюсть, после чего тот потерял сознание и упал.
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По последним данным, полиция Киева зафиксировала 26 событий с участием болельщиков из разных стран, прибывших на финал Лиги чемпионов УЕФА, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу полиции. «В настоящее время следователи начали 15 уголовных производств, из них: 10 краж, три хулиганства и два мошенничества. Кроме того, составлено два административных протокола на иностранных граждан за совершение ДТП без потерпевших и распития алкогольных напитков вблизи отеля в Дарницком районе столицы», — отметили в ведомстве.
Напомним, в четверг около 20 украинских хулиганов напали на фанатов «Ливерпуля» в одном из киевских ресторанов.
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