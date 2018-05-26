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«Реал» — «Ливерпуль»: Мане сравнял счет
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«Реал» — «Ливерпуль»: Мане сравнял счет через через 4 минуты после гола Бензема 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Twitter/UEFA
Форвард "Ливерпуля" Садио Мане сравнял счет в финале Лиги чемпионов с "Реалом". Сенегалец отличился на 55-й минуте. Защитник мерсисайдцев Деян Ловрен головой пробивал после углового, а Мане с ноги добавил с пары метров.
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