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«Реал» в третий раз выиграл Лигу чемпионов
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Две ошибки вратаря и гол через себя сделали «Реал» лучшим в Европе 

Lenta.ru 1 час назад
Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус допустил две ошибки в финале Лиги чемпионов, которые привели к забитым голам. Также немец пропустил после удара форварда «Реала» Гарета Бэйла в падении через себя. Видеообзор поединка опубликован на YouTube.
Встреча прошла в Киеве и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Реала». Сначала Кариус бросил мяч в ногу Карима Бензема, после чего снаряд закатился в угол ворот. Затем немец пропустил после удара Бэйла ножницами. На 83-й минуте вратарь позволил валлийцу оформить дубль — он не справился с дальним ударом форварда «Реала» и запустил мяч в сетку.
Мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд и в 13-й раз в истории.
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