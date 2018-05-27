СМИ объяснили ошибку вратаря в финале Лиги чемпионов 

В финальном матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (3:1) капитан испанской команды Серхио Рамос за две минуты до первого гола при падении в штрафной площади соперника ударил локтем вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса, сообщает «Чемпионат».
На это обратил внимание немецкий телеканал ZDF в своём Твиттере.
In der 49. Minute bekommt @LorisKarius den Ellenbogen von @SergioRamos ab. Zwei Minuten später folgt sein erster Patzer. #RMALFC #UCLFinal pic.twitter.com/dv0far0rva— ZDF Sport (@ZDFsport) 26 мая 2018 г.
Спустя две минуты Кариус неудачно сыграл, пытаясь руками ввести мяч в игру, и нападающий испанского клуба Карим Бензема открыл счёт.
Затем Кариус допустил ещё одну голевую ошибку, не сумев отбить мяч после удара полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.