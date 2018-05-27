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СМИ объяснили ошибку вратаря в финале Лиги чемпионов
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СМИ объяснили ошибку вратаря в финале Лиги чемпионов 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
В финальном матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (3:1) капитан испанской команды Серхио Рамос за две минуты до первого гола при падении в штрафной площади соперника ударил локтем вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса, сообщает «Чемпионат».
На это обратил внимание немецкий телеканал ZDF в своём Твиттере.
Спустя две минуты Кариус неудачно сыграл, пытаясь руками ввести мяч в игру, и нападающий испанского клуба Карим Бензема открыл счёт.
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Затем Кариус допустил ещё одну голевую ошибку, не сумев отбить мяч после удара полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.
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