Адвоката Родченкова возмутили шаги ФИФА в отношении РФ

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Эмре Джан пройдет медосмотр для перехода в "Ювентус" на следующей неделе?