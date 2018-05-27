В СМИ просочилась информация о новом тренере «Зенита»

Руководство санкт-петербургского «Зенита» больше не ждёт ответа от экс-наставника «Наполи» Маурицио Сарри и назначит на пост главного тренера Сергея Семака.

Об этом сообщает официальный сайт итальянского журналиста Альфредо Педуллы.

«Зенит» ждал ответа от Сарри до сегодняшнего дня, однако тот так и не ответил руководству сине-бело-голубых. Отмечается, что для специалиста приоритетным является вариант с лондонским «Челси».

Ранее сообщалось, что болельщики ФК «Зенит» приглашены на встречу с новым тренером 29 мая.