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В СМИ просочилась информация о новом тренере «Зенита»
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В СМИ просочилась информация о новом тренере «Зенита» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководство санкт-петербургского «Зенита» больше не ждёт ответа от экс-наставника «Наполи» Маурицио Сарри и назначит на пост главного тренера Сергея Семака.
Об этом сообщает официальный сайт итальянского журналиста Альфредо Педуллы.
«Зенит» ждал ответа от Сарри до сегодняшнего дня, однако тот так и не ответил руководству сине-бело-голубых. Отмечается, что для специалиста приоритетным является вариант с лондонским «Челси».
>> «Челси» объявит о назначении Сарри в ближайшие часы
Ранее сообщалось, что болельщики ФК «Зенит» приглашены на встречу с новым тренером 29 мая.
RT на русском: последние новости
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