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Руни близок к переходу в MLS
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Руни близок к переходу в MLS 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни в ближайшее время может перейти в "Ди Си Юнайтед", выступающий в MLS. Как сообщает Mirror, 32-летний англичанин встречался с представителями американского клуба в Вашингтоне.
Он также имел 90-минутный телефонный разговор с главным тренером "Ди Си Юнайтед" Беном Олсеном. Факторами, усложняющими трансфер форварда, могут стать отсутствие главного тренера у "ирисок", а также семейные обстоятельства.
В минувшем сезоне Руни принял участие в 40 матчах во всех турнирах и забил 11 голов. ​
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