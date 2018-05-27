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Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
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Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана 

Спорт-Экспресс 23 минуты назад
Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин открыл счет в матче чемпионата Казахстана против "Атырау". 36-летний форвард ворвался в штрафную, обыграл соперника и в падении пробил мимо вратаря хозяев.
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