«Уфа» определилась с преемником Семака 

По информации «Чемпионата», новым наставником «Уфы» станет Сергей Томаров, входивший в тренерский штаб Сергея Семака.
Руководители «Уфы» также рассматривают вариант с приглашением бывшего главного тренера «Ахмата» Михаила Галактионова, однако они склоняются к тому, чтобы сделать ставку именно на Томарова. Молодой специалист работает в структуре башкирского клуба с 2011 года, и в прошлом сезоне он занимал пост старшего тренера основной команды.
Семак недавно покинул «Уфу» и подписал контракт с «Зенитом». Вслед за ним, по данным различных СМИ, отправится его бывший ассистент Александр Низелик.