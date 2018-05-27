Салах высказался о своем участии в ЧМ 

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохаммед Салах выразил уверенность в своем восстановлении от травмы перед чемпионатом мира — 2018. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Это была очень тяжелая ночь, но я боец. Несмотря на обстоятельства, я уверен, что поеду в Россию на чемпионат мира и заставлю вас всех гордиться.
Ваша любовь и поддержка даст мне сил, которые мне сейчас нужны", — написал Салах в своем твиттере.
Ранее СМИ сообщали, что Салах не сыграет в первом матче чемпионата мира — 2018 из-за травмы, полученной в финальном матче Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".