Салах высказался о своем участии в ЧМ

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохаммед Салах выразил уверенность в своем восстановлении от травмы перед чемпионатом мира — 2018. Об этом сообщает "Советский спорт".

"Это была очень тяжелая ночь, но я боец. Несмотря на обстоятельства, я уверен, что поеду в Россию на чемпионат мира и заставлю вас всех гордиться.

Ваша любовь и поддержка даст мне сил, которые мне сейчас нужны", — написал Салах в своем твиттере.