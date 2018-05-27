Названы лучшие футболисты Лиги чемпионов

В состав команды вошли 18 футболистов.

Защитники: Йосуа Киммих («Бавария»), Серхио Рамос, Марсело, Рафаэль Варан (все — «Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»).

Лига чемпионов завершилась 26 мая. В финале мадридский «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1. Эта победа стала для испанцев третьей подряд, команда установила рекорд турнира. Всего на счету «Реала» 13 побед в Лиге чемпионов.