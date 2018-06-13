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Игрок сборной Англии заразился русской культурой
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Игрок сборной Англии заразился русской культурой 

Газета.Ru
Фото: www.gazeta.ru
Защитник сборной Англии по футболу поделился мыслями после первых проведенных часов в России, куда его команда прибыла для участия в чемпионате мира — 2018, передает "Советский спорт".
В своем твиттере игрок опубликовал видео-коллаж, в котором английские футболисты исполняют русский народный танец.
"Я здесь всего две минуты, но русская культура заразительна!" — написал 28-летний защитник.
Сборная Англии базируется в Санкт-Петербурге во время мирового первенства.
На групповом этапе мундиаля подопечные Гарета Саутгейта сыграют с командами Бельгии, Панамы и Туниса.
Ранее сообщалось, что сборная Англии прибыла в Санкт-Петербург на чемпионат мира.
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