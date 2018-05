Антигерою финала ЛЧ угрожают убийством

Результативные ошибки Лориса Кариуса, из-за которых «Ливерпуль» проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов, породили сообщения со смертельными угрозами в адрес вратаря и его семьи, а общественность требует у ФИФА и УЕФА наказать Серхио Рамоса за намеренное желание травмировать Мохаммеда Салаха , рискующего теперь пропустить чемпионат мира — 2018.

26 мая «Ливерпуль» потерпел поражение от мадридского «Реала» в финальном матче Лиги чемпионов со счетом 1:3. Два из трех пропущенных голов стали результатом ошибок, которые допустил вратарь «красных» Лорис Кариус.

Сначала 24-летний немец буквально выкатил мяч точно на ногу французскому форварду «сливочных» Кариму Бензема, который открыл счет в матче, а затем не сумел справиться с дальним ударом валлийского полузащитника Гарета Бэйла , отбив мяч в собственные ворота.

Данные действия голкипера оказались роковыми для «Ливерпуля» и стоили команде победы в главном клубном турнире Европы.

После матча на Кариуса было больно смотреть: немец еле успевал вытирать слезы со своих глаз и бесконечно извинялся перед болельщиками за откровенно проваленный финал.

«Сейчас я не чувствую ничего. Я проиграл матч для своей команды. Чувствую вину перед всеми. Приношу извинения всем: команде, клубу в целом. Ошибки стоили нам очень дорого. Если бы я мог вернуться назад во времени, то исправил бы это. Мне просто жаль своих партнеров, знаю, что подвел их. Очень тяжело, но это жизнь вратаря. Нужно вновь поднять голову. Сейчас мне очень жаль всех, ведь эти голы фактически стоили нам титула», — сказал Кариус после игры.

Однако далеко не все фанаты встали на сторону голкипера, оставшись в ярости из-за его действий, которые привели «Ливерпуль» к поражению в главном матче сезона.

В частности, некоторые болельщики в своих аккаунтах в социальных сетях оставили сообщения в адрес Кариуса, в которых угрожали вратарю и его семье смертельной расправой.

«Кариус, я убью тебя и твою девушку», — писали пользователи в твиттере.

По данному факту полиция графства Мерсисайд приняла решение начать расследование и наказать правонарушителей.

«Наши силы относятся к подобным постам в соцсетях очень серьезно. Любые установленные правонарушения будут расследоваться. Полиция графства Мерсисайд хотела бы напомнить пользователем соцсетей, что любые сообщения, в том числе с оскорблениями и угрозами, станут объектами наших расследований», — заявили в пресс-службе полиции графства.

Примечательно, что при попытке найти в твиттере пользователей, которые оставили негативно окрашенные сообщения в адрес Кариуса, система выдает ошибку: данные аккаунты уже заблокированы.

Ситуация вокруг Кариуса на данный момент накалена до предела. Понять эмоциональное состояние молодого голкипера можно, ведь во многом именно он несет ответственность за упущенный титул.

В финальном матче с «Реалом» Кариус допустил две результативные ошибки — это больше, чем в предыдущих 32 играх прошедшего сезона. Очень не кстати для немецкого голкипера и его команды.

Ощущая на себе давление со стороны болельщиков и СМИ, вратарь пожаловался на плохой сон.

«До сих пор не спал после финала… Эпизоды игры снова и снова прокручиваются в голове… Мне бесконечно жаль своих партнеров по команде, болельщиков и всех работников клуба. Я понимаю, что совершил две ошибки и всех вас подвел», — написал Кариус в своем инстаграме.

На его защиту встал легендарный голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан, который заявил, что вратарю «Ливерпуля» надо пережить этот момент, иначе его карьера может быть загублена.

«Выступление Кариуса в финале Лиги чемпионов может навсегда разрушить его карьеру.

Вратарская работа несправедлива, в ней не найти утешения. Сможет ли Лорис когда-нибудь освободиться от этих мыслей? Это потребует затраты большого количества сил как физических, так и психических», — отметил Кан.

Поддержал Кариуса и бывший полузащитник самого принципиального соперника «Ливерпуля» Поул Скоулз, который провел всю свою карьеру в « Манчестер Юнайтед ».

«Я могу понять его. Предполагаю, он был потрясен тем, что случилось. Это часть игры. Если кто-то плакал на поле несколько лет назад, то в тех случаях, когда у них была вся полнота причин для этого. Теперь игра стала другой. Футболисты впечатлительны и легко расстраиваются», — сказал 43-летний англичанин.

Несмотря на весь драматизм, матч «Реал» — «Ливерпуль» не остался обсуждением фигуры одного лишь Кариуса. В первой половине встречи случился эпизод, который имеет куда более весомый для мира масштаб.

На 25-й минуте лидер «красных» и сборной Египта Мохамед Салах получил травму в борьбе с защитником и капитаном мадридского клуба Серхио Рамосом. Врачи «Ливерпуля» долго пытались восстановить египтянина, но тот был вынужден в слезах покинуть поле и уйти в раздевалку: на 30-й минуте для Салаха финал Лиги чемпионов завершился.

у «фараона» растяжение связок левого плечевого сустава, из-за чего он рискует пропустить чемпионат мира, который пройдет этим летом в России.

Напомним, что сборная Египта пробилась в финальный раунд мирового первенства впервые с 1990 года. И во многом благодаря Салаху.

Неучастие 25-летнего полузащитника в мундиале стало бы катастрофой как минимум национального масштаба.

На повторе эпизода, в котором футболист получил травму, четко видно, что Рамос придерживал Салаха за руку, в результате чего тот неудачно упал и в итоге не смог продолжить игру.

Многие болельщики и эксперты увидели в действиях испанца намеренное желание «выключить» Салаха, нанеся ему повреждение.

Ситуация дошла до того, что на известном портале Change.org появилась петиция, участники которой потребовали Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) наказать капитана «Реала».

«В эпизоде с падением Рамос намеренно до последнего держал руку Салаха, что стало причиной повреждения плеча. Из-за травмы Салах не только не смог доиграть матч, но также рискует пропустить чемпионат мира — 2018. В дополнении к этому, Рамос симулировал в противоборствах с игроками «Ливерпуля», в связи с чем Садио Мане ошибочно показали желтую карточку.

Серхио Рамос продемонстрировал плохой пример для будущего поколения футболистов. Вместо честной игры, он использует трюки, которые противоречат духу футбола и фэйр-плей. УЕФА и ФИФА следует принять меры в отношении Рамоса и ему подобных игроков».

Рамос в свою очередь, отпраздновав победу, обратился к пострадавшему и пожелал ему скорейшего выздоровления.

«Порой футбол показывает вам свою хорошую сторону, порой — плохую. В первую очередь мы коллеги-профессионалы. Скорейшего восстановления, Салах. Будущее ждет тебя», — заявил капитан «Реала».

El fъtbol te enseсa la cara mбs dulce a veces y la mбs amarga otras. Ante todo somos compaсeros. Pronta recuperaciуn, Salah. El futuro te espera. ||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah— Sergio Ramos (@SergioRamos) 27 мая 2018 г.

Сам же Салах не унывает и верит в то, что успеет восстановиться в главному спортивному событию этого лета.

«Это была очень тяжелая ночь, но я боец. Несмотря на все трудности, я уверен, что буду в России, чтобы вы мной гордились. Ваша любовь и поддержка дадут мне силы, в которых я нуждаюсь», — написал египтянин в своем твиттере.

По данным издания Youm7, Салах действительно сможет помочь своей сборной на мундиале,

однако будет вынужден пропустить первый матч групповой стадии, в котором сборная Египта сыграет с командой Уругвая. Встреча состоится 15 июня.

Также египтяне сыграют в группе А с Россией (19 июня) и Саудовской Аравией (25 июня).