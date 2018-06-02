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Франция уверенно обыграла Италию в товарищеском матче
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Сборная Франции победила Италию в товарищеском матче 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Национальная сборная Франции по футболу взяла верх над Италией в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт".
Счет в матче открыл французский защитник Самюэль Умтити, а нападающий Антуан Гризманн увеличил преимущество "трехцветных", реализовав пенальти. Под конец первого тайма защитник итальянец Леонардо Бонуччи отыграл один гол, но во втором тайме Усман Дембеле установил окончательный итог встречи — 3:1.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Франция — Италия — 3:1Голы: 1:0 — Юмтити, 8; 2:0 — Гризманн (пен), 29; 2:1 — Бонуччи, 36; 3:1 — Дембеле, 63.
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