Франция уверенно обыграла Италию в товарищеском матче

Национальная сборная Франции по футболу взяла верх над Италией в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт".
Счет в матче открыл французский защитник Самюэль Умтити, а нападающий Антуан Гризманн увеличил преимущество "трехцветных", реализовав пенальти. Под конец первого тайма защитник итальянец Леонардо Бонуччи отыграл один гол, но во втором тайме Усман Дембеле установил окончательный итог встречи — 3:1.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Франция — Италия — 3:1Голы: 1:0 — Юмтити, 8; 2:0 — Гризманн (пен), 29; 2:1 — Бонуччи, 36; 3:1 — Дембеле, 63.