Бразилии предсказали победу на ЧМ-2018

Ученые-экономисты из Университета Инсбрука предсказали победу сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу, который стартует 14 июня в России, передает РИА «Новости»

Экономисты Кристоф Ляйтнер и Ахим Цайляйс руководствовались данными из 26 ведущих букмекерских фирм мира, проанализировав коэффициенты сборных на победу в отдельных матчах и в чемпионате в целом.

Ученые пришли к выводу, что больше всего шансов на победу в мундиале имеют бразильцы — вероятность их чемпионства составляет 16,6%. Высоки шансы на победу у сборной Германии (15,8%) и команд Испании и Франции (обе по 12%). Бельгия станет победительницей турнира с вероятностью 8%, Аргентина -7%. У остальных команд шансы на победу не превышают 5%.

В финале ЧМ, по мнению Ляйтнера и Цайляйса, сразятся сборные Бразилии и Германии.

Хозяйке турнира сборной России ученые предрекли 12-е место в общем зачете, выше Польши, Дании и Мексики, но ниже Хорватии и Португалии.

В групповом этапе российская команда, скорее всего, займет второе место, уступив Уругваю. Вероятность на ее выход в первый раунд ученые оценили в 65%.

Аутсайдерами чемпионата станут Панама, Саудовская Аравия и Иран.