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Почти все украинские клубы оказались в сговоре
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Почти все украинские клубы оказались в сговоре 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Из 12 участников чемпионата Украины по футболу не замечены в договорных матчах только киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер», сообщили украинские СМИ.
Об этом заявили в эфире передачи «ПроФутбол» на украинском телеканале «2+2». Утверждается, что в договорных матчах замешаны 10 из 12 клубов высшей лиги чемпионата Украины, сообщает «Спорт-Экспресс».
В клубах «Ворскла», «Заря», «Карпаты», «Александрия», «Сталь», «Черноморец» и «Звезда» проводили матчи с заранее обговоренным результатом на уровне молодежных команд, а «Мариуполь», «Олимпик» и «Верес» играли в договорных матчах основными составами.
В целом к участию в договорных матчах причастны 35 украинских футбольных клубов.
По делу об организации «договорняков» на Украине уже задержаны около 50 футболистов, сотрудников клубов, тренеров и арбитров.
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