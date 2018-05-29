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Кремль прокомментировал переезд Абрамовича в Израиль
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Кремль прокомментировал переезд Абрамовича в Израиль 

Газета.Ru 1 час назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что российский бизнесмен и владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович стал гражданином Израиля.
>> Лондон, гудбай
«Да ничего об этом в Кремле не думают. Послушайте, предприниматель получает гражданство Израиля — это его право», — цитирует Пескова «РИА Новости».
Ранее газета Israel Hayom сообщила, что Абрамович решил переехать в Израиль после затруднений, связанных с получением британской визы.
Абрамович является владельцем «Челси» с 2003 года.
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