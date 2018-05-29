Кремль прокомментировал переезд Абрамовича в Израиль

«Да ничего об этом в Кремле не думают. Послушайте, предприниматель получает гражданство Израиля — это его право», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Ранее газета Israel Hayom сообщила, что Абрамович решил переехать в Израиль после затруднений, связанных с получением британской визы.

Абрамович является владельцем «Челси» с 2003 года.