Кремль прокомментировал переезд Абрамовича в Израиль 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что российский бизнесмен и владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович стал гражданином Израиля.
«Да ничего об этом в Кремле не думают. Послушайте, предприниматель получает гражданство Израиля — это его право», — цитирует Пескова «РИА Новости».
Ранее газета Israel Hayom сообщила, что Абрамович решил переехать в Израиль после затруднений, связанных с получением британской визы.
Абрамович является владельцем «Челси» с 2003 года.