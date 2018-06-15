«Барселона» намерена перехватить Головина у «Ювентуса»

Как утверждает Marca, каталонский клуб намерен побороться с туринским "Ювентусом" за 22-летнего хавбека сборной России.

Отмечается, что для сине-гранатовых вариант с приобретением россиянина является запасным на тот случай, если клубу не удастся договориться о переходе полузащитника "Аякса" Френки де Йонга.

Головин сейчас находится в расположении национальной команды. В матче открытия чемпионата мира — 2018 против Саудовской Аравии хавбек армейцев забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что гости "Пусть говорят" довели Головина до отказа от эфира.