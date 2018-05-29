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Поляков предупредили об опасности посещения РФ
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МИД Польши предупредил граждан об опасности посещения России 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МИД Польши предупредил своих граждан об опасности посещения России.
"В России существует угроза террористических посягательств. Она может увеличиться в связи с Чемпионатом мира по футболу, который пройдет 14.06-15.07. Нельзя исключить атак в городах-хозяевах турнира", — говорится в сообщении, распространенном внешнеполитическим ведомством во вторник.
Осторожность, по заявлению польского МИД, следует соблюдать, в частности, на стадионах, в фан-зонах и их окрестностях, а также в общественном транспорте.
МИД Польши предостерегает граждан республики от поездок в район Северного Кавказа, в частности в Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ингушетию, Чечню и Дагестан.
Категорически полякам не рекомендуется посещать Крым. "Польша, как и другие государства, считает Крым неотъемлемой частью Украины", — говорится в сообщении. "Противозаконная аннексия этой части территории Украины Россией делает невозможным предоставление находящимся там польским гражданам консульской помощи. В связи с этим МИД категорически не рекомендует поездки в Крым", — говорится в заявлении.
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