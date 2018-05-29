Поляков предупредили об опасности посещения РФ

МИД Польши предупредил граждан об опасности посещения России

МИД Польши предупредил своих граждан об опасности посещения России.

"В России существует угроза террористических посягательств. Она может увеличиться в связи с Чемпионатом мира по футболу, который пройдет 14.06-15.07. Нельзя исключить атак в городах-хозяевах турнира", — говорится в сообщении, распространенном внешнеполитическим ведомством во вторник.

Осторожность, по заявлению польского МИД, следует соблюдать, в частности, на стадионах, в фан-зонах и их окрестностях, а также в общественном транспорте.

МИД Польши предостерегает граждан республики от поездок в район Северного Кавказа, в частности в Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ингушетию, Чечню и Дагестан.

Категорически полякам не рекомендуется посещать Крым. "Польша, как и другие государства, считает Крым неотъемлемой частью Украины", — говорится в сообщении. "Противозаконная аннексия этой части территории Украины Россией делает невозможным предоставление находящимся там польским гражданам консульской помощи. В связи с этим МИД категорически не рекомендует поездки в Крым", — говорится в заявлении.