Лондон озвучил требования Абрамовичу

По истечении шести месяцев Абрамовичу необходимо будет оформить визу для жизни, учебы или работы, сказал представитель премьер-министра.

Накануне Роман Абрамович получил документы репатрианта Израиля.

У Абрамовича была британская виза инвестора. Срок ее действия истек, выдача новой затягивается.