Лондон озвучил требования Абрамовичу 

Российский бизнесмен и владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович после получения гражданства Израиля сможет въехать на территорию Великобритании на срок до 6 месяцев. Об этом в эфире телеканала Sky News заявил представитель британского премьер-министра Терезы Мэй.
По истечении шести месяцев Абрамовичу необходимо будет оформить визу для жизни, учебы или работы, сказал представитель премьер-министра.
Накануне Роман Абрамович получил документы репатрианта Израиля.
У Абрамовича была британская виза инвестора. Срок ее действия истек, выдача новой затягивается.