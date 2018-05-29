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Лондон озвучил требования Абрамовичу
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Лондон озвучил требования Абрамовичу 

Рамблер 1 час назад
Российский бизнесмен и владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович после получения гражданства Израиля сможет въехать на территорию Великобритании на срок до 6 месяцев. Об этом в эфире телеканала Sky News заявил представитель британского премьер-министра Терезы Мэй.
По истечении шести месяцев Абрамовичу необходимо будет оформить визу для жизни, учебы или работы, сказал представитель премьер-министра.
>> Кремль прокомментировал переезд Абрамовича в Израиль
Накануне Роман Абрамович получил документы репатрианта Израиля.
У Абрамовича была британская виза инвестора. Срок ее действия истек, выдача новой затягивается.
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