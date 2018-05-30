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Путин вряд ли приедет на тренировку сборной
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Песков раскритиковал идею приезда Путина на тренировку российских футболистов 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков критически отозвался об идее посещения Владимиром Путиным тренировки сборной России по футболу. Его цитирует «Интерфакс».
«Я думаю, что тренировка сборной перед чемпионатом мира — это не то место, куда нужно приезжать главе государства. Туда вообще никто не должен приезжать, чтобы не мешать тренировочному процессу», — считает официальный представитель Кремля.
Также Песков заметил, что хотя президента и призывали посетить это мероприятие через прессу, каких-либо официальных приглашений не поступало. В то же время, по его словам, и глава государства, и все россияне переживают за национальную команду.
29 мая главный тренер сборной России Станислав Черчесов, как передавало РИА Новости, пригласил Владимира Путина в любой момент приехать на тренировку команды. Сейчас российские футболисты проводят сбор в Австрии, где готовятся к домашнему чемпионату мира. До начала турнира россияне проведут два товарищеских матча — 30 мая против австрийцев в Инсбруке и 5 июня против Турции в Москве.
Чемпионат мира по футболу продлится с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Путин в последнее время активно интересуется футболом, в частности следит за петербургским «Зенитом» и периодически высказывает недовольство обилием иностранных игроков в этой команде.
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