Путин вряд ли приедет на тренировку сборной

Песков раскритиковал идею приезда Путина на тренировку российских футболистов

«Я думаю, что тренировка сборной перед чемпионатом мира — это не то место, куда нужно приезжать главе государства. Туда вообще никто не должен приезжать, чтобы не мешать тренировочному процессу», — считает официальный представитель Кремля.

Также Песков заметил, что хотя президента и призывали посетить это мероприятие через прессу, каких-либо официальных приглашений не поступало. В то же время, по его словам, и глава государства, и все россияне переживают за национальную команду.

29 мая главный тренер сборной России Станислав Черчесов , как передавало РИА Новости, пригласил Владимира Путина в любой момент приехать на тренировку команды. Сейчас российские футболисты проводят сбор в Австрии, где готовятся к домашнему чемпионату мира. До начала турнира россияне проведут два товарищеских матча — 30 мая против австрийцев в Инсбруке и 5 июня против Турции в Москве.

Чемпионат мира по футболу продлится с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.